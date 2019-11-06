مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم دراجتين بخاريتين بـ الدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيب ٢ آخران بحروق شديدة وكدمات وكسور اثر حادث اصطدام دراجتين بخاريتين واشتعالهما على طريق "الجمالية_ الاسكندرية الجديدة" بمحافظة الدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا يفيد بوقوع حادث بين دراجتين بخاريتين على طريق الجمالية الاسكندرية الجديدة ووجود متوفى ومصابين .



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين مصرع ابراهيم نبيه السيد أحمد 24 عاما ومقيم ميت مرجا الجمالية وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي الجمالية تحت تصرفات النيابة العامة، فيما أصيب محمد محمود يحيي 22 عاما وأحمد محمد مصطفي ابو ناصر 18 عاما و مقيمان بقرية ليسا الجمالية وتم تحويلهما لمستشفى المنصورة الدولي.



وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الدراجتين اصطدمتا ببعضهما مما ادى الى تحولهما إلى كتل نارية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم رفع آثار الحادث.