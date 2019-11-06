الإمارات في الطريق لرفع الحظر عن مكالمات واتساب.. تفاصيل

قال د. محمد الكويتي المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني أن الإمارات قد ترفع الحظر قريبًا على المكالمات التي تجري عبر تطبيق «واتساب» حسب موقع البيان.



وأجرى الكويتي مقابلة تليفزيونية مساء أول من أمس مع برنامج «كابيتال كوننيكش» الذي تبثه شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، وأكد خلال المقابلة أن الإمارات عززت تعاونها مع كبريات المنصات التقنية العالمية، ومنها تطبيق «واتساب» المملوك لشركة «فيسبوك»، وذلك بشأن مبادرات الأمن الوطني.



وقال الكويتي: «لقد زاد التعاون فعليًا مع «واتساب»، ولمسنا قدرًا جيدًا من التفهم لأفكارنا من جانبهم في العديد من القضايا».



وأضاف بقوله: «ربما يكون هناك رفع للحظر على المكالمات الصوتية عبر «واتساب.. وسيحدث ذلك في القريب العاجل. هذا هوا ما نعلمه ونفهمه من هيئة تنظيم الاتصالات هنا في الإمارات».



وأقر الكويتي بأن تمكين المزيد من الاتصال في الدولة يعني التعامل مع «المنظومة بأكملها»، ويشير إلى أن هذه الخطوة قد تقتضي إعادة النظر من جانب الدولة في كيفية تحقيق التوازن بين الوصول إلى التقنية والأمن القومي.



ولم يعلق المتحدث الرسمي باسم «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» في الإمارات على الخبر.



