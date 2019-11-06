الملك محمد السادس: الصحراء مغربية.. و"الحكم الذاتي" الحل الوحيد

جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس التأكيد على مغربية الصحراء وفق المقاربة التي تنهجها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مبرزا عدالة قضية المملكة ومشروعيتها، متجسدة في حل عملي وسياسي وواقعي.



وأكد العاهل المغربي، في خطاب له مساء الأربعاء بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أن هذا الحل يتمثل في الحكم الذاتي بالنظر إلى جدية ومصداقية هذا الحل، ولكونه السبيل الوحيد للتسوية في إطار الاحترام التام لسيادة المملكة، حسبما ذكر موقع "هسبريس".



وأضاف أن هذا التوجه تعزز من خلال سحب العددي من الدول اعترافها بالكيان الوهمي (في إشارة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية)، مستدلا بذلك على عدم اعتراف 163 دولة في العالم بهذا الكيان.



وقال الملك إن ذكرى المسيرة الخضراء تعد أحسن تعبير عن التلاحم القوي بين العرش والشعب، ودليل على قدرة البلاد على رفع التحديات التي تواجهها.



وتابع أنها مسيرة دائمة تدفعنا إلى النهوض بتنمية جميع أقاليم المملكة، ومنها الأقاليم الصحراوية التي تعد صلة وصل بين المغرب والقارة الإفريقية.