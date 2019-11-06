أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 6-11-2019

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاربعاء 6 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:أعلن نادي الزمالك تعاقده مع شركة "كاتابولت" من أجل تزويد فريق كرة القدم بالتحليل الفني والبدني للاعبين وفقًا لأحدث تكنولوجيا مستخدمة عالميًا.قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق مرانه السبت المقبل.استقرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم على إيقاف أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على خلفية أحداث مباراة الأبيض مع المقاولون العرب التى أقيمت بينهما بالجولة الخامسة من منافسات الدورى .حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الترحيب بالمنتخب الأوليمبي الجنوب أفريقي عقب انتهاء المباراة الودية التي جمعته أمام الزمالك اليوم بملعب النادي.فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء .أبدى محمود فتح الله مدافع نادي الزمالك السابق غضبه من تجاهل مسؤولي النادي سداد مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك في الفترة الحالية رغم حصوله على وعد من مسؤولي الزمالك مؤخرا بسداد المستحقات المتأخرة والمقدرة بـ 4 ملايين و250 ألف جنيه.عاد فجر اليوم الأربعاء محمود عبدالعزيز "زيزو"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ، قادما من ألمانيا وذلك بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي هناك .قرر مسئولو نادي الزمالك إعادة النظر مرة أخرى في ملف حازم إمام لاعب الفريق والذي كان مرشحًا للرحيل في يناير المقبل، وسط انتهاء تعاقده مع نهاية الموسم الجاري.