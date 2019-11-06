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فن

زوجة خالد سليم وابنتاه يحتفلون بعيد ميلاده في بلاتوه التصوير

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:22 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
حرصت خيرية زوجة خالد سليم وابنتاه علي إضفاء حالة من البهجة والسرور عليه بمناسبة عيد ميلاده وتواجدن في بلاتوه مسلسل " بلا دليل " ليحتفلن معه وسط كل صناع المسلسل ،وذلك بسبب انشغاله بتصوير أخر مشاهده في المسلسل ، وزوجته قررت ان تقيم احتفالية ضخمة مع أصدقائه بعد انتهاء التصوير .

خالد حرص علي تقبيلهن في كرفان التصوير وغني معه من قبل التواجد وسط زملائه الذين جهزوا له تورتة عيد الميلاد وأقاموا احتفالية كبيرة في التصوير .
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مسلسل بلا دليل " يعرض حاليا و ينتمي لنوعية الأعمال التي تصل حلقاته إلى 45 حلقة .

المسلسل انتاج سينرجي ومن تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي، ويشارك في بطولته درة، و نيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى.
زوجة خالد سليم وابنتاه يحتفلون بعيد ميلاده في بلاتوه التصوير
زوجة خالد سليم وابنتاه يحتفلون بعيد ميلاده في بلاتوه التصوير
زوجة خالد سليم وابنتاه يحتفلون بعيد ميلاده في بلاتوه التصوير
زوجة خالد سليم وابنتاه يحتفلون بعيد ميلاده في بلاتوه التصوير
زوجة خالد سليم وابنتاه يحتفلون بعيد ميلاده في بلاتوه التصوير
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