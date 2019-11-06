زوجة خالد سليم وابنتاه يحتفلون بعيد ميلاده في بلاتوه التصوير

حرصت خيرية زوجة خالد سليم وابنتاه علي إضفاء حالة من البهجة والسرور عليه بمناسبة عيد ميلاده وتواجدن في بلاتوه مسلسل " بلا دليل " ليحتفلن معه وسط كل صناع المسلسل ،وذلك بسبب انشغاله بتصوير أخر مشاهده في المسلسل ، وزوجته قررت ان تقيم احتفالية ضخمة مع أصدقائه بعد انتهاء التصوير .



خالد حرص علي تقبيلهن في كرفان التصوير وغني معه من قبل التواجد وسط زملائه الذين جهزوا له تورتة عيد الميلاد وأقاموا احتفالية كبيرة في التصوير .

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مسلسل بلا دليل " يعرض حاليا و ينتمي لنوعية الأعمال التي تصل حلقاته إلى 45 حلقة .



المسلسل انتاج سينرجي ومن تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي، ويشارك في بطولته درة، و نيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى.

