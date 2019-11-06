تامر أمين ينتقد بائعي حلاوة المولد: يضاعفون الأسعار استغلالا للمناسبة.. فيديو

وجه الإعلامي تامر أمين الانتقاد إلى بائعي حلاوة المولد، للمبالغة في قيمة أسعارها، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين.



وقال تامر أمين، إن أسعار حلاوة المولد وصل سعرها إلى 400 أو 500 جنيه ورغم ارتفاع أسعار الخامات التي تقوم عليها حلاوة المولد ولكن لن تصل إلى هذا السعر، لافتًا إلى أن التجار يضاعفون قيمة العلبة استغلالا للمناسبة.



وأضاف تامر أمين خلال تقديمه لبرنامج" آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" أن مبيعات بعض المحلات تتم عن طريق الحجز من قبل احتفالات المولد وتصل إلى مليون علبة، وطالب أصحاب المحلات الكبري بتيسير الأمور على الناس وعمل علب حلوى في مستوى العائلة المتوسطة.



وتابع تامر أمين "إن هذا مولد النبي وانت تحب النبي لأجل النبي يسروا على الناس لو تقدر تكسب 10% بدلا من 50% إكسب، والكلام غير مقتصر على أصحاب محلات حلاوة المولد فقط بل على كل التجار القادرين على تيسير الأمور على الأهالي اكسبوا مثلما تريدون ولكن دون إحتكار ومص دماء الناس" .



وأشار تامر أمين إلى أن "أصحاب محلات حلويات المولد بيكسبوا كتير، والكل يعلم بمدى مكسبهم بسبب القيمة التي يبيعون بها".

