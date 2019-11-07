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أخبار البلد

تحسن مستوى رضا المسافرين بالمطارات بعد زيادة الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:56 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان خفاجي
كشفت نتائج تقرير "رؤى سيتا لتكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي 2019"، عن أن الاستثمارات الكبيرة التي أنفقتها شركات الطيران والمطارات على تطوير تكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز تجربة المسافرين، والتي سجلت رقمًا قياسيًا قدره 50 مليار دولار عام 2018، أثمرت عن تحسن كبير في مستوى رضا المسافرين ومتوسط وقت معالجة معلومات المسافرين.

وأظهر التقرير، الصادر عن شركة "سيتا"، أن 60% من الرؤساء التنفيذيين للمعلومات في شركات الطيران أشاروا إلى تحسن بنسبة 20% على أساس سنوي في رضا المسافرين، وسجل 45% منهم تحسنًا بنسبة 20% في معدل معالجة بيانات المسافرين للفترة ذاتها، كما برزت هذه العائدات المجزية على الاستثمار في التكنولوجيا ضمن المطارات.

وأفاد 63% من الرؤساء التنفيذيين للمعلومات بتحسن بنسبة 20% في مستويات رضا المسافرين على أساس سنوي، في حين أشار 44% منهم بنمو سرعة معالجة معلومات المسافرين، بما يشير أيضًا إلى تحسن أداء الأعمال بصورة عامة بالنسبة لشركات الطيران والمطارات.

كما يوضح التقرير أن القطاع يواصل زيادة إنفاقه على تكنولوجيا المعلومات، حيث سجل 50 مليار دولار في عام 2018، وذلك نتيجة إلى الزيادة الكبيرة في إنفاق شركات الطيران على هذا المجال بعد بقائه ثابتًا لعدة سنوات، فضلًا عن ارتفاع إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لشركات الطيران كنسبة للإيرادات إلى 4.84%، وبنسبة 6.06% من الإيرادات في عام 2018 في المطارات، حيث تظهر التوقعات لعام 2019 مواصلة نمو الاستثمارات. 

وتستثمر شركات الطيران والمطارات من الناحية التشغيلية، بصورة متنامية في ذكاء المعلومات لتوفير البيانات المسجلة وفي الوقت الفعلي لعملياتها، مما أتاح لها إدارة مختلف شؤونها بشكل استباقي من تدفقات الأمتعة والمسافرين والوقت اللازم لتفريغ حمولة الطائرات من البضائع والركاب وتخصيص الأصول الرئيسية مثل مواقف الطائرات والبوابات.
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