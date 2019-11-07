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اقتصاد

ندوة حول تعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا بالغرفة الأمريكية اليوم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:59 ص
غرفة التجارة الأمريكية
غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة
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ولاء عبد الكريم
تنظم غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس 7 نوفمبر 2019، ندوة حول تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقارة أفريقيا .

ويتحدث فى الندوة ماثيو ريس، منسق مبادرة "أفريقيا تزدهر"، وهى مبادرة حكومية أمريكية لزيادة التجارة والاستثمار المتبادلين بين الولايات المتحدة وإفريقيا بشكل كبير، حيث يجمع برنامج المبادرة بين مجموعة كاملة من موارد الحكومة الأمريكية، لربط الشركات الأمريكية والأفريقية، وفتح الفرص لممارسة الأعمال التجارية في إفريقيا - مما يعود بالنفع على الشركات والمستثمرين والعمال في كل من إفريقيا والولايات المتحدة.

ونظرًا لموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، وأساسيات السوق، والوصول إلى أسواق إفريقيا من خلال اتفاقيات تجارية إقليمية ودولية متعددة، فهي البلد المثالي للتوافق الوثيق مع المبادرات.
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