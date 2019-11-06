إنجى المقدم فى إطلالة جديدة.. ومنى زكى : أحمد حلمى لا يمنحنى هذه الرفاهية

نشرت الفنانة إنجي المقدم عبر حسابها الخاص على إنستجرام ، صورة وبجوارها عدد كبير من حقائب السفر.



وعلقت على الصورة ساخرة: "تذكر دائمًا أن تسافر خفيفًا".‏



وردت الفنانةة منى زكي عليها قائلة: "زوجي لا يمنحني هذه الرفاهية، لا أحمل سوى ‏حقيبة واحدة إذا كنت على سفر معه"‏.



يذكر ان منى زكى تواصل حاليًا تصوير دورها ضمن أحداث فيلم "العنكبوت" والذى تشارك فى بطولته بطولةأحمد زكى ، و من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير