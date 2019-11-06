إنجى المقدم فى إطلالة جديدة.. ومنى زكى : أحمد حلمى لا يمنحنى هذه الرفاهية

نشرت الفنانة إنجي المقدم عبر حسابها الخاص على إنستجرام ، صورة وبجوارها عدد كبير من حقائب السفر.
وعلقت على الصورة ساخرة: "تذكر دائمًا أن تسافر خفيفًا".
وردت الفنانةة منى زكي عليها قائلة: "زوجي لا يمنحني هذه الرفاهية، لا أحمل سوى حقيبة واحدة إذا كنت على سفر معه".
يذكر ان منى زكى تواصل حاليًا تصوير دورها ضمن أحداث فيلم "العنكبوت" والذى تشارك فى بطولته بطولةأحمد زكى ، و من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير
وعلقت على الصورة ساخرة: "تذكر دائمًا أن تسافر خفيفًا".
وردت الفنانةة منى زكي عليها قائلة: "زوجي لا يمنحني هذه الرفاهية، لا أحمل سوى حقيبة واحدة إذا كنت على سفر معه".
يذكر ان منى زكى تواصل حاليًا تصوير دورها ضمن أحداث فيلم "العنكبوت" والذى تشارك فى بطولته بطولةأحمد زكى ، و من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير