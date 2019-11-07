جامعة الأزهر تنظم المنتدى الأول لريادة الأعمال.. اليوم

ينظم نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر بالتعاون مع المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا المنتدى الأول لريادة الأعمال وذلك تحت عنوان "دور ريادة الأعمال والجامعات الريادية في تحقيق التنمية في مصر وأفريقيا".



وأوضح الدكتور محمد جلال، رئيس قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة ومدير مكتب تيكو الأزهر، أن المنتدى الأول لريادة الأعمال يقام اليوم الخميس ٧ نوفمبر في تمام الحادية عشر صباحا بكلية التربية بنين بمقر الجامعة بمدينة نصر .



كما أكد مدير مكتب تيكو الأزهر أن هذا المنتدى الأول يأتي كبداية لسلسلة من الفعاليات الهامة التي ينظمها النادي تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وريادة الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع استراتيجية الجامعة نحو تحقيق مفهوم الجامعة الريادية الشامل لنشر مفهوم ريادة الأعمال بين السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.



وأضاف جلال أنه يحاضر في المنتدى الدكتور نزار سامي أحد أهم خبراء ريادة الأعمال في مصر واستشاري الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي في العديد من المؤسسات المصرية والدولية حيث يلقي الضوء على مفهوم الجامعة الريادية، ودور وأهمية ريادة الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية والفكرية والإبداعية بمصر وأفريقيا، كما يتحدث أيضا عن قانون دعم حوافز الابتكار وكيفية استفادة الجامعات ومؤسسات التعليم والبحث العلمي من حزمة التسهيلات والتشريعات التي يقدمها القانون لتحقيق مفهوم الاستدامة الاقتصادية لهذه المؤسسات وانعكاس ذلك إيجابيا على عضو هيئة التدريس والطلاب.



يحضر المنتدى عدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى طلاب وطالبات كليات الجامعة المختلفة، للتعرف على كل الخدمات التي يقدمها نادي ريادة الأعمال وكيفية الاشتراك به والحصول على عضوية النادي، والتي تتيح لهم التسجيل لحضور كل المسابقات والفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها النادي في مجال ريادة الأعمال لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالمجان وتمنح أيضا شهادة معتمدة من النادي، بجانب عدد من المزايا والمفاجآت الأخرى التي يقدمها النادي للأعضاء.