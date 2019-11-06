الحريري يعقد اجتماعا مع باسيل بشأن الأزمة الاقتصادية اللبنانية

ذكر مصدر مقرب من رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، أنه عقد اجتماعا "إيجابيا" مع وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال، جبران باسيل، بشأن إخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية.



وقال المصدر، في حديث لوكالة "رويترز"، إن الاجتماع عقد، اليوم الأربعاء، في مقر إقامة الحريري في بيروت، موضحا: "تم طرح جميع الأفكار على الطاولة لبحث أفضل السبل لخروج لبنان من الأزمة الاقتصادية، وتحقيق أفضل استجابة لمطالب المحتجين على مدى الأسابيع الثلاثة الأخيرة".



وأضاف المصدر أن الاتصالات ستظل قائمة مع باسيل وكل الفصائل السياسية على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة، للتوصل إلى أفضل الحلول الممكنة للمشكلات الاقتصادية والمالية.



ويعتبر باسيل، وهو صهر الرئيس اللبناني، ميشال عون، وشغل منصب وزير الخارجية في حكومة الحريري المستقيلة، حليفا سياسيا لـ"حزب الله" اللبناني المدعوم من إيران، وهذ اللقاء هو الثاني بين الطرفين خلال 3 أيام.



وقدم رئيس الوزراء اللبناني، يوم 29 أكتوبر، استقالته لـ"عون"، بعد ما اعتبره "الوصول إلى طريق مسدود" في تسوية الأوضاع داخل البلاد على خلفية مظاهرات واسعة غير مسبوقة تعم لبنان منذ 17 أكتوبر الحالي ضد السياسات الاقتصادية للسلطات.



وقال الحريري إن قرار استقالته جاء استجابة لمطالب المحتجين الذين تظاهروا في مناطق متفرقة من لبنان، مطالبين بإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية وإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية الطاحنة.



وقبل عون استقالة الحريري، وكلفه بتسيير الأعمال في المرحلة الراهنة، فيما اعتبر رئيس البلاد أن الانتقال من النظام الطائفي إلى نظام مدني سينقذ لبنان.