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ديني

الدعاء للمريض من السنة النبوية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:22 ص
الدعاء للمريض
الدعاء للمريض
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محمود ضاحي
الدعاء للمريض بظهر الغيب من الأدعية المستجابة ولذلك إذا كان لك مريض يجري عملية جراحية وتبعدك عنه مسافات طويلة فمن الأفضل الدعاء له بظهر الغيب ومن هذه الأدعية.

عن أبي إسْحَاقَ عن الحارِثِ عَن عَلِيّ قالَ‏:‏ ‏«كانَ النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- إذَا عَادَ مَرِيضاً قالَ‏:‏ اللهمّ أَذْهِبِ البَأسَ رَبّ النّاسِ، وَاشْفِ أنْتَ الشّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً‏»‏‏، رواه الترمذي حديثٌ حَسَنٌ.

قال الإمام صفى الرحمن المباركفوري فى شرحه لجامع الترمذي، أن قول النبى‏:‏ ‏«أذهب الباس‏»‏ أي أزل شدة المرض عن هذا المريض ‏واشفه يا الله شفاء لايغادر «‏سقماً‏» أي مرضاً والتنكير فى هذه الكلمة للتقليل‏.‏

وأوضح الإمام فى شرح الحديث، أن فائدة التقييد فى الحديث بقوله –صلى الله عليه وسلم- «سقماً»، أى أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر يتولد منه فكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء.

وبين الإمام المباركفورى، أن من الناس من يقول إن الدعاء للمريض بالشفاء ينافى مع ما في المرض من كفارة الذنوب والثواب؟، والجواب: أن الدعاء عبادة ولا ينافي الثواب والكفارة، لأنهما يحصلان بأول مرض وبالصبر عليه، والداعي بين حسنتين إما أن يحصل له مقصوده، أو يعوض عنه بجلب نفع أو دفع ضر وكل هذا يعتبر من فضل الله تعالى‏ على عباده.‏

وأشار المباركفورى إلى أنه يؤخذ من الحديث جواز تسمية الله تعالى بما ليس في القرآن بشرطين‏:‏ أحدهما ألا يكون في ذلك ما يشعر بنقصه تعالى‏، والثاني: أن يكون له أصل في القرآن وهذا من قبيل قوله تعالى في القرآن ‏«وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ».

أدعية قبل دخول العمليات

اللهم أنت الخالق وأنت البارئ وأنت المبتلي وأنت المعافي وأنت الشافي

اللهم اني اسألك بأسمائك

الحسنى وصفاتك العليا يامن بيده الابتلاء

والمعافاة والشفاء والدواء أسألك اللهم ان تشفيه

لاضر إلا ضرك ولا نفع إلا نفعك

ولا ابتلاء إلا ابتلاؤك ولا معافاة إلا معافاتك

أنت الحي القيوم

أسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها

وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر احد ان يحصيها

وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم

أن تشفيه وتعافيه بحولك وقوتك

اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي

لا شفاء إلا شفاؤك بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت

أنت رب الطيبين أنزل رحمة من عندك وشفاء من شفائك ياارحم الراحمين ، إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير
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