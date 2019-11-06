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المنطقة الاقتصادية: أنفاق بورسعيد ستوفر فرص عمل كبيرة لسكان سيناء

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:59 م
انفاق بورسعيد
انفاق بورسعيد
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خالد محيي الدين
قالت "هند فتحي"، المتحدث الإعلامي باسم المنطقة الاقتصادية في السويس، إن أنفاق بورسعيد ستقوم على تسهيل عملية النقل بين ضفتي القناة، والذي يولي به الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا.

ونوهت "هند فتحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع علي قناة "إم بي سي مصر"، إلي أن تلك الأنفاق قريبة للغاية من المنطقة الاقتصادية وغيرها من المناطق الصناعية واللوجستية داخل مصر، ما يساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل، وتنشيط الاقتصاد المصري.

وتابعت المتحدثة الإعلامية باسم المنطقة الاقتصادية "هند فتحي"، أن تلك المنطقة الاقتصادية الهامة ستوفر فرص عمل خلاقة، خاصة لشباب وسكان سيناء.
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