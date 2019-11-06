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رياضة

رمضان صبحي الأكبر و حارس الزمالك الأصغر فى قائمة منتخب مصر الأوليمبي بأمم أفريقيا تحت 23 عاما

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:05 م
المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي
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يسرى غازى
اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف" قائمة المنتخب الأوليمبي النهائية الذي يقوده شوقي غريب، والتي ستخوض بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ عاما والتي تقام في مصر خلال الفترة من 8 لـ 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأظهرت قائمة المنتخب الأوليمبي وجود محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك كأصغر لاعب متواجد بقائمة الفراعنة، حيث إنه من مواليد الخامس عشر من يوليو عام 97، بينما أظهر رمضان صبحي كأكبر لاعب مواليد 23 يناير 1997 ..

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبي كالآتي:
حراسة المرمي: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي.

خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر.

خط الهجوم: رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان.
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