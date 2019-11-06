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رياضة

موهبة ريال مدريد الجديدة يتخطى رونالدو وميسي في دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:14 م
البرازيلي رودريجو
البرازيلي رودريجو جويس
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محمد رشاد
نجح البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد في تسجيل هدفين في شباك جالطة سراي التركي، خلال مواجهة الفريقين، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز الشاب في الدقيقتين 4 و7، في أول بصمتين للبرازيلي بالبطولة.

وبحسب شبكة "سكاواكا" فإن رودريجو يتفوق في ترتيب الهدافين بالنسخة الحالية، على الأسطورتين كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، حيث سجل كل منهما هدفا وحيدًا.

ويأتي ريال مدريد، قبل المواجهة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل جلطة سراي المركز الرابع بنقطة وحيدة.
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