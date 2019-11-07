حقيقة منع نشاط الغوص الابتدائي «الإنارة دايف» بـ جنوب سيناء

قالت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إن إدارة محميات جنوب سيناء أوضحت للغرفة أن التعليمات الخاصة بمنع نشاط الغوص الابتدائي "الإنترو دايف" التي تم تداولها على بعض المواقع الإلكترونية هي تعليمات قديمة وملغاة وليست فاعلة ولم تعمم أو تخطر بها أي جهة.
كما أكدت إدارة المحميات أن التعليمات السارية بشأن نشاط "الإنترو دايف" هي تلك التعليمات الصادرة من قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة بتاريخ 3 أكتوبر 2019 والتي قد تم بالفعل إخطار الجهات المعنية بها وتعميمها على مراكز الغوص بالمنشور رقم 24 الصادر من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بتاريخ 18 أكتوبر 2019.
وأوضحت إدارة المحميات أنها قد راعت في تلك التعليمات الأخيرة السارية التدرج في منع نشاط "الإنترو دايف" من خلال منع تنفيذه أثناء الرحلات البحرية باللنشات والسماح بتنفيذه شاطئيًا بالمناطق التي تقوم إدارة المحميات بتحديدها بعد معاينتها ولمدة عام يتم خلاله تقييم الموقف بيئيًا وفنيًا مرة أخرى.
كما أوضحت أيضا أن التداعيات والتأثيرات البيئية الجسيمة التي أحدثها تنفيذ هذا النشاط أثناء الرحلات البحرية باللنشات خلال السنوات الأخيرة لم تدع مجالا للتدرج في منع تنفيذ هذا النشاط بواسطة اللنشات أو تأجيله.