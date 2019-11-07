حقيقة منع نشاط الغوص الابتدائي «الإنارة دايف» بـ جنوب سيناء

قالت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إن إدارة محميات جنوب سيناء أوضحت للغرفة أن التعليمات الخاصة بمنع نشاط الغوص الابتدائي "الإنترو دايف" التي تم تداولها على بعض المواقع الإلكترونية هي تعليمات قديمة وملغاة وليست فاعلة ولم تعمم أو تخطر بها أي جهة.





كما أكدت إدارة المحميات أن التعليمات السارية بشأن نشاط "الإنترو دايف" هي تلك التعليمات الصادرة من قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة بتاريخ 3 أكتوبر 2019 والتي قد تم بالفعل إخطار الجهات المعنية بها وتعميمها على مراكز الغوص بالمنشور رقم 24 الصادر من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بتاريخ 18 أكتوبر 2019.





وأوضحت إدارة المحميات أنها قد راعت في تلك التعليمات الأخيرة السارية التدرج في منع نشاط "الإنترو دايف" من خلال منع تنفيذه أثناء الرحلات البحرية باللنشات والسماح بتنفيذه شاطئيًا بالمناطق التي تقوم إدارة المحميات بتحديدها بعد معاينتها ولمدة عام يتم خلاله تقييم الموقف بيئيًا وفنيًا مرة أخرى.



