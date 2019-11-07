Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حقيقة منع نشاط الغوص الابتدائي «الإنارة دايف» بـ جنوب سيناء

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
محمد الاسكندرانى
قالت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، إن إدارة محميات جنوب سيناء أوضحت للغرفة أن التعليمات الخاصة بمنع نشاط الغوص الابتدائي "الإنترو دايف" التي تم تداولها على بعض المواقع الإلكترونية هي تعليمات قديمة وملغاة وليست فاعلة ولم تعمم أو تخطر بها أي جهة. 

كما أكدت إدارة المحميات أن التعليمات السارية بشأن نشاط "الإنترو دايف" هي تلك التعليمات الصادرة من قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة بتاريخ 3 أكتوبر 2019 والتي قد تم بالفعل إخطار الجهات المعنية بها وتعميمها على مراكز الغوص بالمنشور رقم 24 الصادر من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بتاريخ 18 أكتوبر 2019.

وأوضحت إدارة المحميات أنها قد راعت في تلك التعليمات الأخيرة السارية التدرج في منع نشاط "الإنترو دايف" من خلال منع تنفيذه أثناء الرحلات البحرية باللنشات والسماح بتنفيذه شاطئيًا بالمناطق التي تقوم إدارة المحميات بتحديدها بعد معاينتها ولمدة عام يتم خلاله تقييم الموقف بيئيًا وفنيًا مرة أخرى.

كما أوضحت أيضا أن التداعيات والتأثيرات البيئية الجسيمة التي أحدثها تنفيذ هذا النشاط أثناء الرحلات البحرية باللنشات خلال السنوات الأخيرة لم تدع مجالا للتدرج في منع تنفيذ هذا النشاط بواسطة اللنشات أو تأجيله.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بعد غياب 30 عاما.. إنجي وجدان تكشف عن كواليس مسرحية شريهان الجديدة.. صور

وفاة هيثم أحمد زكى.. دوللى شاهين: أنا فى حالة ذهول ومش قادرة أصدق

هبوط حاد في الدورة الدموية.. تفاصيل العثور على جثة هيثم أحمد زكي داخل شقته بالشيخ زايد

ياسمين الخطيب تنعى هيثم أحمد زكى بكلمات مؤثرة

نجيب ساويرس يعلن عن 10 آلاف فرصة عمل جديدة.. تفاصيل

وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العثور على يد بها خاتم زفاف داخل سمكة قرش.. يكشف لغزا بالصدفة

بعد غياب 30 عاما.. إنجي وجدان تكشف عن كواليس مسرحية شريهان الجديدة.. صور

بفستان أحمر.. أروى جودة تخطف الأنظار فى رأس سدر ..صور