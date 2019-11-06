صدي البلد ينفرد بتفاصيل ملف الأهلي لشكوى الزمالك لإتحاد السلة

- النادي يدعم موقفه بمقاطع فيديو لكاميرات ثابتة ومتحركة

- حصر تلفيات الصالة المغطاة..والعامري فاروق يمنع كارثة محققة

- مدرب الأبيض تجاوز بألفاظ خارجة تجاه مجلس القلعة الحمراء

- عصام عبدالحميد قاد فريقه للاعتداء علي إيهاب أمين بعد المباراة



يتقدم النادي الأهلي بمذكرة رسمية غدا إلي إتحاد كرة السلة يطالب فيها بالتحقيق في تجاوزات الفريق الأول لكرة السلة بالزمالك التي حدثت عقب انتهاء مواجهة الفريقين التي حسمها المارد الأحمر وتأهل إلي دور الـــ8 بمسابقة كأس مصر.



وشهد يوم المباراة تفاصيل كثيرة كانت من الممكن أن تؤدي إلي مجزرة حقيقية كان بطلها الحقيقي هو عصام عبدالحميد المدير الفني لفريق الزمالك الذي دأب منذ بداية المواجهة علي توجيه شتائم وألفاظ قاسية بحق مجلس إدارة الأهلي ولولا أتزان وحكمة العامري فاروق نائب رئيس النادي لحدث ما لا يحمد عقباه حيث قام بتهدئة زملائه والجماهير وتجنب الرد علي المدرب في أكثر من مرة .



ورفضت إدارة الأهلي فكرة توقيع عقوبات علي الطرفين حسب بعض التصريحات التي تصدر من مسئولي السلة لأنهم لم يخطئوا وكل لقطات الفيديو تظهر بوضوح حجم التجاوزات التي قام بها المنافس وجهازهم الفني ولاعبيهم عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة ، وقالت إدارة النادي أن ما قام به إيهاب أمين لاعب الفريق ليس بدعة ويحدث في أعتي دوريات العالم ومن المستحيل أن يكون قاصدًا إهانة المنافس ولا يستحق كل ما حدث.



وأضافت أن هناك نية واضحة ومبيتة لما حدث مع اللاعب الذي رفض في وقت سابق الانضمام للمنافس وحتي اذا لم يقوم بالمرواغة القانونية والمهارية كان سيحدث معه ذلك ، وأوضحت أن النية المبيتة تجاه اللاعب تظهر بوضوح في تجاوز المدير الفني للمنافس بحق الأهلي ومجلس إدارته رغم أنهم ليسوا في الملعب .



وأعد النادي ملفًا كاملًا طوال اليوم لتقديمه إلي إتحاد كرة السلة تضمن عشرات مقاطع الفيديو منها من كاميرات الصالة المغطاة الثابتة وغيرها ممن رصدته كاميرات المصورين وما تم بثه علي مواقع اليوتيوب والتواصل الاجتماعي فيس بوك.



وتضمن الملف تجاوزات المنافس مثبتة بالفيديو وعلي رأسهم المدير الفني الذي وجه ألفاظ نابية لكابتن الفريق إبراهيم الجمال تم ذكرها نصًا في المذكرة وصور لاعتداء لاعبي الزمالك علي الفريق الأحمر بالكراسي والزجاجات المعدنية ، بجانب رصد كامل لسلوكيات لاعبي الأهلي بعد نهاية المباراة والتي تضمنت محاولات حماية زميلهم إيهاب أمين فقط ولم يصدر من أي شخص فعل مشين وكلها عبارة عن ردود أفعال فقط.



كما تضمن الملف مذكرة بالتلفيات التي أحدثها المنافس في الصالة المغطاة والتي اشتملت علي تهشيم الكراسي وسط ذهول تام من الجميع الذي لم يكن يتوقع ردة الفعل بهذا الشكل جراء مباراة عادية في كرة السلة ولكن –حسب مصدر مسئول بالأهلي- لم يتقبوا فكرة أن ملوك الصالات يتم إقصاؤهم بهذا الشكل.



وكشفت إدارة النشاط الرياضي بالأهلي أن فوز فريق السلة هو نتيجة عمل وجهد كبير قام به مجلس الإدارة بدعم كل فرق النادي بجانب المخلص أشرف توفيق الذي يعمل في صمت وأستطاع تكوين فريق قوي والفترة المقبلة سوف تشهد السيطرة الحمراء علي كل ألعاب الصالات .



وقالت إدارة الأهلي أن الموسم الماضي شهد أحداثًا مماثلة في المباراة التي أقيمت في ميت عقبة وكانت قرارات إتحاد السلة ضعيفة فتم إيقاف لاعب بالقلعة البيضاء مباراتين فقط وغرامة خمسة آلاف جنيه ولكن لن تنازل عن حقوقنا في تلك المرة .

