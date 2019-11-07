أبو شقة يطالب بوزارة للأزمات.. وتحفظات من النواب: مكلفة.. وستحدث ارتباكا وتداخلا في اختصاصات الوزارات.. والأفضل مجلس أعلى

أبو شقة يطالب بوزارة أزمات تتوقع المشكلة وتتعامل معها

ياسر عمر يطالب بإنشاء غرفة لإدارة الأزمات برلماني يطالب بإنشاء مجلس أعلى لإدارة الأزمات









طالب النائب بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بوزارة أزمات تتوقع المشكلة وتتعامل معها، بدلا من أن يكون الشعب أسير للشائعات وحروب الجيل الرابع.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، برئاسة الدكتور السيد الشريف، بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أمس.





وقال: الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب، مؤكدا أن أي تطور اقتصادي أو محاولات إصلاحية بدون مواجهة الزيادة السكانية لن تكون لها أي جدوى.





وتساءل رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: أين الإصلاح السياسي الذي أقره الدستور بضرورة وجود تعددية حزبية وسياسية وتداول سلمي للسلطة، قائلا: فين الكلام ده؟.





واستنكر النائب، غياب دور الهيئة العامة للاستعلامات، مشيرا إلى أنها لا تقوم بدورها في مواجهة ما تتعرض له مصر من حروب الشائعات والجيل الرابع.





وقال أبو شقة: أين الحكومة من الشارع المصري، مشددا على أهمية فتح أبواب المسئولين أمام شكاوى المواطنين.





وتابع:"فين الموظفين اللي بينزلوا الشارع ويسمعوا للناس"، مؤكدا أن الأبواب المغلفة الوجه المقابل للفساد.





واستنكر بهاء أبو شقة في كلمته أحوال المحاكم، مشددا على ضرورة إصلاح المنظومة بالكامل حرصا على مصالح المواطنين ، مؤكدا أن أوضاع المحاكم لا يقبل به أحد، مع العلم أن إعادة تهيأة المحاكم لا يكلف أموالا طائلة.

ولاقى المقترح تحفظًا من النواب، حيث قال النائب ياسر عمر شيبه، عضو مجلس النواب، الأمر صعب للغابة، وسيكون هناك تداخل في عمل الوزارت وبعضها، مما يؤدي لحدوث ارتباك كبير.





وقال النائب ياسر عمر شيبة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "من الأفضل أن يكون هناك غرفة للإدارة الأزمات يتم إنشائها في كل وزارة، مهمتها هو التصدي للأزمات وتكون مكونة من مختصين بالقطاع الموجودة فيه"، مطالبًا بتعميمها على جميع أجهزة الدولة.





في السياق ذاته، تحفظ النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، على مقترح المستشار بهاء الدين ابو شقة، بشأن إيجاد وزارة لإدارة الأزمات والتنبؤ بها، مشيرا إلى أن إنشاء وزارة لابد ان يكون وفق دراسة وأهداف محددة فضلا عن القدرة المالية لمخصصاتها بالموازنة العامة للدولة.





وأضاف "الجوهري"، في تصريحات لـ صدى البلد، أن وجود وزارة لإدارة الأزمات والتنبؤ بها، أمر صعب لأن الوزارة ليست وزير فقط فهناك جهاز إداري وبدلات وانتقالات وحراسة وسيارات ومستشارين وغيره، وهذا فيه تكلفة كبيرة، في الوقت الذي نسعي فيه لتقليص عدد الوزارات وليس زيادتها.



