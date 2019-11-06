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رياضة

خلاف مع ساري.. رونالدو يخرج غاضبا أمام لوكوموتيف فى دوري الأبطال.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:19 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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محمد رشاد
وقع خلاف بين الثنائي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس و مدربه ماوريسيو ساري ، لقاء يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو الذي أقيم اليوم الأربعاء وفاز فيه البيانكونيري بهدفين لهدف فى إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 81 أجرى ساري تبديله الثالث بخروج رونالدو ومشاركة باولو ديبالا بينما كانت تشير النتيجة إلى التعادل بهدف لمثله ، وأشار رونالدو برقم اثنين لساري ولم يتناقش معه كثيرا.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم المجموعة الرابعة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه أتليتكو مدريد الذي يواجه باير ليفركوزن في وقت لاحق.



خلاف مع ساري.. رونالدو يخرج غاضبا أمام لوكوموتيف فى دوري الأبطال.. فيديو
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