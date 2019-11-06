إيطاليا الأكثر استهلاكا للجلد المصري.. صاحب مصنع: حجم الإنتاج تضاعف 3 مرات بعد الانتقال لـ الروبيكي

قال باسم محروس صاحب مصنع بمدينة الروبيكي لدباغة الجلود، إنه هناك فارقا كبيرا بين مدينة الروبيكي ومنطقة مصر القديمة حيث كنا نعاني من عدم إمكانية تشغيل ماكينات الدباغة والتوسع كان رأسيا وليس أفقيا وكنا نعمل في نطاق محدد، مضيفا:" مكان المصنع في مدينة الروبيكي مجهز مثل المدابغ الإيطالية".



وأضاف باسم محروس في تصريحات تليفزيونية، أن مرحلة الدباغة تبدأ منذ بداية استلام الجلد الخام ويتم فرز الجلد الجيد، ويتم وزن الجلد إضافة الكيماويات ويتم غزل الجلد، ثم يتم البدء بمرحلة الجلد الأبيض ثم مرحلة الجدل الأزرق ويتم عصره وإضافة الألوان.



وتابع باسم محروس:" بعد دباغة الجلد يتم إدخاله في عصارة، ويمر بماكينة الشق، وبعض العملاء يحتاجون الجلد للتنجيد، والبعض يحتاجونه لصناعة الاحذية والشنط والأحزمة، وهناك إقبال جيد على الجلد المصري وهو رقم 6 على مستوى العالم، واكثر الدول استهلاكا للجدل المصري هي إيطاليا".



وأكمل باسم محروس:" حجم الإنتاج تضاعف 3 مرات بعد الإنتقال إلى مدينة الروبيكي".