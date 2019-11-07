ضبط 29 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.



أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 29 قطعة سلاح نارى ، و132 قضية مخدرات، وتنفيذ 49776 حكم قضائى متنوع.



وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .