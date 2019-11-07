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حوادث

ضبط 29 قطعة سلاح نارى فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:36 ص
حملات امنية
حملات امنية
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مصطفى الرماح
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 29 قطعة سلاح نارى ، و132 قضية مخدرات، وتنفيذ 49776 حكم قضائى متنوع.

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
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