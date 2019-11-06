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رياضة

أبطال أوروبا .. باريس سان جيرمان يتقدم على كلوب بروج 1-0 في الشوط الأول

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:07 م
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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عمرو ابوبكر
تقدم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على منافسه كلوب بروج البلجيكي بهدف نظيف في الشوط الأول من مباراتهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

باريس سان جيرمان كان الأفضل من بداية الشوط على مستوى الاستحواذ ولكن الهجمات والخطورة كانت متبادلة بين الفريقين.

وسجل ماورو إيكاردي هدف التقدم لصالح فريق باريس سان جيرمان في الدقيقة 22.
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