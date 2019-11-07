ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة "السحر والجمال" مكانًا لترويج المواد المخدرة.



أسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" عن ضبط (3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهم (200 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض – 2هاتف محمول) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

