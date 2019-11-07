ورشة عمل لـ بنك المعرفة فى تجارة عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل بالتعاون مع بنك المعرفة المصري EKB لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الدراسات العليا وموظفي المكتبات بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.



جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، واشراف الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة والدكتور هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، منسق الورشة الدكتور هاني شاكر مدير المكتبة الرقمية بالجامعة وذلك فى إطار التدريب علي كيفية استخدام قواعد البيانات المتاحة ببنك المعرفة المصري EKB وكيفية استخدام برنامج End Note .



وذلك بمدرج النوري بكلية التجارة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 12-13 نوفمبر الجاري في تمام العاشرة صباحا.