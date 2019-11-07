Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ورشة عمل لـ بنك المعرفة فى تجارة عين شمس

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:54 ص
ورشة عمل لبنك المعرفة
ورشة عمل لبنك المعرفة بتجارة عين شمس
Advertisements
كريم ناصر
ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل بالتعاون مع بنك المعرفة المصري EKB لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الدراسات العليا وموظفي المكتبات بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، واشراف الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة والدكتور هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، منسق الورشة الدكتور هاني شاكر مدير المكتبة الرقمية بالجامعة وذلك فى إطار التدريب علي كيفية استخدام قواعد البيانات المتاحة ببنك المعرفة المصري EKB وكيفية استخدام برنامج End Note .

وذلك بمدرج النوري بكلية التجارة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 12-13 نوفمبر الجاري في تمام العاشرة صباحا.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

أمن كمبوند هيثم أحمد زكي: كان مصابا بمغص وقيء ولم يظهر طول اليوم

وفاة هيثم أحمد زكى.. رحل فى نفس عمر والدته هالة فؤاد

دعاء لتيسير الولادة.. كلمات من القرآن والسنة

خايف اموت لوحدي ومحدش يحس بيا.. هيثم أحمد زكي تنبأ بموته وحيدا بمنزله.. تفاصيل

نادى الزمالك ينعى الفنان هيثم أحمد زكي

بيان عاجل لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهير تألقن بفساتين فخمة خلال الأسبوع.. زوجة أحمد زاهر وروجينا الأبرز

عملية احتيال أيام الفراعنة يكشفها تشريح جثة مومياء القط المصري.. صور

استخدام جديد لسيارة بي إم دبليو.. امرأة تحمل سريرا بداخلها تشعل تويتر