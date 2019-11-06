للحامل.. تعرف على 4 فوائد صحية للقرنفل

القرنفل من أهم الاعشاب الصحية التي تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، بالاضافة إلى فائدة القرنفل للحامل.



كشف موقع MedlinePlus عن فوائد القرنفل للحمل :



- المركبات الموجودة في القرنفل تساعد في زيادة نشاط إنزيمي سوبر أوكسيد ديسموتيز والكاتاليز وهما مضادي أكسدة يوجدان بالجسم والتي تعمل على منع نشاط الشقوق الحرة، وضرر تأكسد الخلايا في أثناء الحمل.



- احتوائه على الألياف الغذائية التي تساعد في الحد من مشاكل الجهاز الهضمي خلال فترة الحمل لاسيما الامساك الذي يصاحب غالبًا فترات الحمل.



- احتوائه على الكثير من المعادن الهامة مثل المانجنيز، الفوسفور، والصوديوم والذي يساعد في تعزيز التطور الشامل للجنين.



- يحتوي القرنفل على أحماض أوميجا-3 وهي مفيدة لنمو الجهاز العصبي للجنين.



