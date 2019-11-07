ضبط 196 طن خضراوات وفاكهة فاسدة قبل طرحها بالأسواق بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن إدارة شركة لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية لحيازته (196.135) طن "منتجات الخضروات والفاكهة" معبأة داخل عبوات مدون عليها تاريخ صلاحية منتهى، وبالفحص تبين عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية، تمهيدًا لإعادة تعبئتها بتاريخ صلاحية حديث لطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين والأضرار بالصحة العامة.



جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.