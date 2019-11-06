أبطال أوروبا.. توتنهام ينهي الشوط الأول بالتقدم 1-0 على النجم الأحمر

انتهى منذ قليل شوط المباراة الأول الذي يجمع بين فريق توتنهام ومنافسه النجم الأحمر ضمن مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بتقدم توتنهام بهدف نظيف.





بدأت المباراة برغبة من قبل لاعبي توتنهام في إحراز هدف التقدم، والسيطرة على أحداث المباراة.





في الدقيقة 10 أرسل داني روز كرة عرضية من الجهة اليسرى ولكن تصدى لها الدفاع قبل تدخل هاري كين.





والدقيقة 23 شهدت هجمة مرتدة لصالح النجم الأحمر عن طريق ميلان بافكوف الذي سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس ببراعة.



