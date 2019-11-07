ضبط 960 مقطعات لحوم ودواجن فاسدة داخل معمل فى إحدى المطاعم بالدقى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن إدارة معمل لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لإحدى المطاعم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة لحيازته 960 كيلو جرام "مقطعات دواجن – مفروم لحوم – حمام – زيت طعام" معبأة داخل عبوات غير صالحةللإستهلاكالآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية،طبقًا لتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية .



جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.