Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 960 مقطعات لحوم ودواجن فاسدة داخل معمل فى إحدى المطاعم بالدقى

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:45 ص
دواجن فاسدة
دواجن فاسدة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن إدارة معمل لتجهيز الوجبات الجاهزة تابع لإحدى المطاعم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة لحيازته 960 كيلو جرام "مقطعات دواجن – مفروم لحوم – حمام – زيت طعام" معبأة داخل عبوات غير صالحةللإستهلاكالآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية،طبقًا لتقرير اللجنة الفنية من الجهات المعنية .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

بعد شائعات خلافها مع طارق العريان.. أصالة تتعرض لموقف محرج وشقيقها ينقذها ..فيديو

رانيا يوسف تنعى الفنان هيثم أحمد زكي.. شاهد

وفاة الفنان هيثم أحمد زكي.. تعرف على شقيقه من والدته الراحلة

الكاف يقرر غلق استاد القاهرة.. تفاصيل

بعد وفاته.. تداول فيديو لـ هيثم أحمد زكي يتحدث عن فقدانه لأحبائه منذ الصغر

ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان من لابورجوازي.. ديانا حداد تتألق فى الرياض ..صور

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أبرز فساتين مى سليم فى عيد ميلادها

لكل اسم حكاية.. الدلنجات الاسم الطيب وطريق الفتح الإسلامي لمصر وأبو غزالة أشهر أبنائها