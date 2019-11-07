تراجع 9٪.. حجم مبيعات السيارات في مصر خلال 2019 و شيفرولية في المقدمة

كشفت تقارير عالمية خاصة بمبيعات السيارات حول العالم عن حجم مبيعات السيارات في مصر لعام 2019



و افادت في التقارير ان مصر شهدت بيع 15.679 ألف سيارة فقط في سبتمبر 2019 بتراجع بنسبة تصل الي 10.2% عن نفس الشهر في 2018 ، ثم جاء ترتيب شركات السيارات في مصر ليقر تصدر شيفروليه المركز الأول في المبيعات وتعرضت هيونداي لانخفاض مبيعاتها بأكثر من 30% ونيسان تراجعت 26% تقريبًا.



واكد التقرير أن شركة رينو حققت أداءا ثابتا وجيد في سوق السيارات المصري هذا العام



وشهد سوق السيارات الملاكي بيع 87,272 ألف سيارة ملاكي في مصر عام 2019 وهو ما يعني انخفاض المبيعات بنسبة 9% عن العام الماضي .



