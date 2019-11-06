القبض على مروج مخدرات احتجز فتاة قاصر بالسعودية

تمكنت شرطة منطقة الرياض ، القبض على مروج مخدرات خطير قام باحتجاز فتاة قاصر متغيبة عن أهلها وتعنيفها بوضع الكلبشات في يدها وإجبارها على تناول المسكر، وفقا لصحيفة اخبار 24.



وقال الإعلامي سعود الشيباني عبر حسابه بسناب ” مناصر العسكر ” : ” إن الحملة الجنائية بشرطة منطقة الرياض تطيح بمروج يجبر فتاة قاصر متغيبة عن أهلها منذ شهرين على تعاطي المخدرات ”.



كما تم ضبط كمية من الحبوب المخدرة وأدوات تعاطي الشبو المخدر ومبالغ مالية بالإضافة لبندقية صيد وكلبشة كان يستخدمها في حجز الفتاة لتعنيفها وإجبارها على تناول المخدرات.