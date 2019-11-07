استمرار فاعليات المؤتمر السنوي لمعهد الأورام القومي بجامعة القاهرة حتى 8 نوفمبر

تستمر اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر السنوي لمعهد الأورام القومي بجامعة القاهرة والذي يعقد بالاشتراك مع الجمعية المصرية لجراحة الأورام وجمعية جراحة الأورام الأمريكية على مدار ثلاثة أيام من يوم الأربعاء 6 نوفمبر إلى الجمعة 8 نوفمبر.





ومن المقرر أن يترأس الدكتور أحمد فرج القاصد أستاذ جراحة الأورام و نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجراحة الأورام جلستين عمليتين خلال فعاليات المؤتمر.





وأكد القاصد أن المؤتمر يعد أكبر المؤتمرات في مجال علاج و جراحات الأورام في مصر و يشارك به عدد كبير من علماء الجامعات المصرية و كل أنحاء مصر و الولايات المتحدة الأمريكية و الدول العربية و الأوروبية، وطلاب من مختلف الجامعات المصرية مشيرا الي أن المؤتمر عقد قبله مجموعة من ورش العمل.





وأضاف القاصد أنه ترأس اليوم خلال فعاليات المؤتمر جلسة أورام الأنسجة الرخوة، وأوضح أن الجلسة ناقشت الجديد في علاج و جراحات أورام الأنسجة الرخوة وهو نوع نادر من السرطان الذي يصيب العضل أو الدهون أو النسيج الليفي أو الأوعية الدموية أو أية أنسجة داعمة أخرى في الجسم، وقد يتطور في أي مكان في الجسم، بما فيه الرأس والرقبة والصدر والبطن والحوض والذراعين والساقين، لكنه غالبًا ما ينشأ في الذراعين والساقين. ويعد ورم الأنسجة الرخوة من الأمراض النادرة.



