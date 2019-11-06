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فن

أنغام تحيي حفلا كامل العدد بمهرجان الموسيقى العربية.. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:41 م
صدى البلد
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آيه عاطف

تواصل الفنانة انغام، إحياء حفلها الغنائي على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ ٢٨ وسط حضور كامل العدد.

وقدمت أنغام عددا كبيرا من الأغاني منها هبدأ م الآخر، و نزوه، وبين البنين، وعمري معاك، وياريتك فاهمني، وحالة خاصة جدا وغيرها من الأغاني.

يذكر أن افتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، كل من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطربا ومطربة وعازف و37 حفلا موسيقيا وغنائيا و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.
أنغام تحيي حفلا كامل العدد بمهرجان الموسيقى العربية.. صور
أنغام تحيي حفلا كامل العدد بمهرجان الموسيقى العربية.. صور
أنغام تحيي حفلا كامل العدد بمهرجان الموسيقى العربية.. صور
أنغام تحيي حفلا كامل العدد بمهرجان الموسيقى العربية.. صور
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