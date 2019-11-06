اهم الاخبار: زوجة البغدادي فى قبضة أردوغان وترامب يتحدث عن سد النهضة .. مصرع 5 مصريين فى حادث بالكويت و نوة المكنسة تهدد الإسكندرية

نشر موقع صدى البلد الاخباري، على مدار الساعات الماضية اليوم الأربعاء 6/11/2019 ، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
أرودغان يعلن القبض على زوجة زعيم داعش أبو بكر البغدادي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الأربعاء، القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي في سوريا "اقرأ المزيد " .
بجواره سامح شكري .. ترامب يعلق على مباحثات سد النهضة .. ماذا قال؟
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اجتمع مع مسئولين من مصر وإثيوبيا والسودان لمساعدتهم في حل مشكلة المياه " اقرأ المزيد ".
وفاة 5 مصريين في حادث مروري بالكويت
يتابع محمد سعفان، وزير القوي العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت وفاة 5 مصريين في حادث مروري بجسر أبو حليفة بالأحمدي بدولة الكويت ، والوقوف علي ملابسات الحادث، فضلا عن متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض ، وإجراءات نقل الجثامين بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلًا عن متابعة مستحقاته المالية لدي الشركة التي يعملون بها" اقرأ المزيد ".
المركزي: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ 45.25 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي الي 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار " اقرأ المزيد " .
مدرس يلفظ أنفاسه أثناء الشرح داخل الفصل في الدقهلية
ودع أهالي ميت الكرما التابعة لمركز طلخا بالدقهلية فقيد العلم أحمد حسين سليمان مدرس اللغة العربية الذى وافته المنية أثناء شرحه للطلاب فى الحصة الاولى بمدرسة الشهيد محمد جمال سليم بالمنصورة حيث شيع العديد من الطلاب والمعلمين جنازة الفقيد وسط دموع واحزان لرحيله المفاجئ " اقرأ المزيد ".
قرار جديد من اتحاد السلة بعد خناقة لاعبى الأهلي والزمالك
قرر اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة حجب جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة عقب صافرة النهاية" اقرأ المزيد ".
استقالة بوريس جونسون من رئاسة وزراء بريطانيا
أكدت قناة روسيا اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تقدم اليوم، الأربعاء، باستقالته إلى الملكة إليزابيث الثانية، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزبه المحافظين " اقرأ المزيد ".
نوة المكنسة.. تحذيرات من الأرصاد وطوارئ بالمحافظات لاستقبال الـ موجة العاصفة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نوة المكنسة التي تستمر 4 أيام من 16 إلي 20 نوفمبر، وتضرب محافظات الإسكندرية ودمياط والسواحل على امتداد المحافظتين " اقرأ المزيد ".
أرودغان يعلن القبض على زوجة زعيم داعش أبو بكر البغدادي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الأربعاء، القبض على زوجة زعيم تنظيم داعش السابق أبو بكر البغدادي في سوريا "اقرأ المزيد " .
بجواره سامح شكري .. ترامب يعلق على مباحثات سد النهضة .. ماذا قال؟
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه اجتمع مع مسئولين من مصر وإثيوبيا والسودان لمساعدتهم في حل مشكلة المياه " اقرأ المزيد ".
وفاة 5 مصريين في حادث مروري بالكويت
يتابع محمد سعفان، وزير القوي العاملة، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت وفاة 5 مصريين في حادث مروري بجسر أبو حليفة بالأحمدي بدولة الكويت ، والوقوف علي ملابسات الحادث، فضلا عن متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض ، وإجراءات نقل الجثامين بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلًا عن متابعة مستحقاته المالية لدي الشركة التي يعملون بها" اقرأ المزيد ".
المركزي: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ 45.25 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي الي 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار " اقرأ المزيد " .
مدرس يلفظ أنفاسه أثناء الشرح داخل الفصل في الدقهلية
ودع أهالي ميت الكرما التابعة لمركز طلخا بالدقهلية فقيد العلم أحمد حسين سليمان مدرس اللغة العربية الذى وافته المنية أثناء شرحه للطلاب فى الحصة الاولى بمدرسة الشهيد محمد جمال سليم بالمنصورة حيث شيع العديد من الطلاب والمعلمين جنازة الفقيد وسط دموع واحزان لرحيله المفاجئ " اقرأ المزيد ".
قرار جديد من اتحاد السلة بعد خناقة لاعبى الأهلي والزمالك
قرر اتحاد كرة السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة حجب جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والزمالك بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها المباراة عقب صافرة النهاية" اقرأ المزيد ".
استقالة بوريس جونسون من رئاسة وزراء بريطانيا
أكدت قناة روسيا اليوم أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تقدم اليوم، الأربعاء، باستقالته إلى الملكة إليزابيث الثانية، لإطلاق الحملة الانتخابية الرسمية لحزبه المحافظين " اقرأ المزيد ".
نوة المكنسة.. تحذيرات من الأرصاد وطوارئ بالمحافظات لاستقبال الـ موجة العاصفة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نوة المكنسة التي تستمر 4 أيام من 16 إلي 20 نوفمبر، وتضرب محافظات الإسكندرية ودمياط والسواحل على امتداد المحافظتين " اقرأ المزيد ".