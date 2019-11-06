في أول ظهور إعلامي..فتاة العياط تروي تفاصيل حادث الاعتداء عليها

قال "أميرة أحمد"، المشهورة إعلاميا باسم فتاة العياط، إنها مرتبطة بصداقة مع زميل لها في إحدي الشركات التي كانت تعمل بها في مدينة السادس من أكتوبر، حتى طلب منها والدها ترك العمل.



ونوهت "اميرة"، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلى أن ذلك الشاب استدرجها خلال تواجدها بالقاهرة، ليقوم بسرقة هاتفها مدعيا المزاح معها.



مشيرة، إلي أنه سرق هاتفها ليستطيع استدرجها هو ومجموعة من أصدقائه للاعتداء عليها، لتفاجأ أن أحدهم الذي يعمل سائق ميكروباص يحاول الاعتداء عليها مستعملا سكينا، لافتا إلى أنها تمكنت من خداع المعتدي لرمي السكين على الأرض لتقوم هي في لقطة مباغتة بطعنة حفاظا على شرفها.



وتابعت "فتاة العياط"، أنها سلمت نفسها في قسم الشرطة وذهبت معهم لموقع الجريمة، الذي يقع في منطقة صحراوية نائية عن العمران.