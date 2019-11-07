بالصور.. شاهد استعدادات جامعة أسيوط لانتخابات الاتحادات الطلابية

تستعد جامعة أسيوط لانطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية اليوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2019 ، بمختلف اللجان بكليات الجامعة.





ومن المقرر أن تتم انتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة أسيوط اليوم بمنافسة ٩٧٩ مرشح ، ودعت رئاسة الجامعة سائر طلاب الجامعة للمشاركة الإيجابية والإقبال على التصويت فى الإنتخابات.





جدير بالذكر أن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2019/2020، ومن المقرر أن يتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.





وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان؛ وذلك لمتابعة سير أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2019/2020.



