الشركة المكلفة بإدارة الروبيكي: حجم الإنتاج زاد 40% وتخصيص 1008 وحدات لعمال المصانع

قال ياسر المغربي، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والمكلفة بإدارة مدينة الروبيكي للجلود، إننا نعمل على تطوير صناعة الجلود، ونقل الصناعة من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي، والجانب الإيطالي ساعدنا في التصميمات الهندسية لتنمية وزيادة إنتاج صناعة الجلود في مصر.





وأضاف ياسر المغربي، في تصريحات تليفزيونية، أنه تم تصميم المصانع في الروبيكي بشكل أفقي؛ لأن أسلوب الصناعة في مجرى العيون شبه متخلف، يضعف من جودة الإنتاج، وقمنا بنقل 100% من إجمالي مصنعي دباغة الجلود من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي، ومنذ العام الأول حجم إنتاج الجلود زاد 40% عن حجم إنتاج مدابغ مجرى العيون.





وتابع ياسر المغربي "هناك نوعان من الأمن داخل المدينة، الأول هو قسم شرطة كبير، ولدينا شركة أمن تابعة لوزارة التجارة والصناعة باسم شركة الإدارة أنشئت خصيصا لإدارة المناطق الصناعية".



