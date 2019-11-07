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الشركة المكلفة بإدارة الروبيكي: حجم الإنتاج زاد 40% وتخصيص 1008 وحدات لعمال المصانع

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:51 ص
مدينة الروبيكي
مدينة الروبيكي
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هاني حسين
قال ياسر المغربي، رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والمكلفة بإدارة مدينة الروبيكي للجلود، إننا نعمل على تطوير صناعة الجلود، ونقل الصناعة من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي، والجانب الإيطالي ساعدنا في التصميمات الهندسية لتنمية وزيادة إنتاج صناعة الجلود في مصر.

وأضاف ياسر المغربي، في تصريحات تليفزيونية، أنه تم تصميم المصانع في الروبيكي بشكل أفقي؛ لأن أسلوب الصناعة في مجرى العيون شبه متخلف، يضعف من جودة الإنتاج، وقمنا بنقل 100% من إجمالي مصنعي دباغة الجلود من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكي، ومنذ العام الأول حجم إنتاج الجلود زاد 40% عن حجم إنتاج مدابغ مجرى العيون.

وتابع ياسر المغربي "هناك نوعان من الأمن داخل المدينة، الأول هو قسم شرطة كبير، ولدينا شركة أمن تابعة لوزارة التجارة والصناعة باسم شركة الإدارة أنشئت خصيصا لإدارة المناطق الصناعية".

وأكمل ياسر المغربي "قمنا بالاتفاق مع محافظة القاهرة لزيادة عدد الأتوبيسات من مجرى العيون إلى الروبيكي إلى 9 أتوبيسات لسهولة تنقل العمال، كما وافق رئيس الوزراء على تخصيص 1008 وحدات سكنية على بعد 800 متر من مدينة الروبيكي وتم التخصيص بالفعل لأصحاب المصانع".
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