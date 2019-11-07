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اقتصاد

الضرائب: ميكنة الإجراءات الضريبية أحد مشروعات التحول الرقمي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:45 ص
مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
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محمد يحيي
قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية، الذى أعلن عنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يعد أحد مشروعات التحول الرقمى، وذلك من خلال توحيد جميع الإجراءات، الأنظمة، العمليات الضريبية، إنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية، حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة.

وأشارت مصلحة الضرائب، فى بيان لها، إلى أن ذلك جاء خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية "تحت عنوان الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة"، واستعرض المؤتمر اخر واحدث الإنجازات التى تمت فى خطة تطوير المصلحة، فعلى صعيد هندسة وتبسيط الإجراءات تم الانتهاء منها خلال الفترة السابقة عن طريق قطاعات المصلحة.

وأوضح البيان أن أهم مشاريعها هو تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، والتى بدأت بشكل تجريبى فى شهر أكتوبر 2018 لشركات الأموال ونتج عن هذه التجربة العديد من المشكلات والتى تمت دراستها وتقديم حلول لها خلال الموسم الضريبى الماضى.
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