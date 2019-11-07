الضرائب: ميكنة الإجراءات الضريبية أحد مشروعات التحول الرقمي

قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية، الذى أعلن عنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يعد أحد مشروعات التحول الرقمى، وذلك من خلال توحيد جميع الإجراءات، الأنظمة، العمليات الضريبية، إنشاء قاعدة بيانات لجميع المعاملات الضريبية، حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة.





وأشارت مصلحة الضرائب، فى بيان لها، إلى أن ذلك جاء خلال المؤتمر السنوى لجمعية الضرائب المصرية "تحت عنوان الرؤية المستقبلية لمنظومة الضرائب والتشريعات المتوقعة"، واستعرض المؤتمر اخر واحدث الإنجازات التى تمت فى خطة تطوير المصلحة، فعلى صعيد هندسة وتبسيط الإجراءات تم الانتهاء منها خلال الفترة السابقة عن طريق قطاعات المصلحة.



