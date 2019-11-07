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تعليم

15 طالبا بالجامعة الأمريكية يؤسسون وكالة للترويج للمشروعات الخدمية باستخدام أحدث الأساليب والطرق المبتكرة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية في القاهرة
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قســم التعليم
تجربة مبتكرة بدأتها الجامعة الأمريكية في القاهرة لتدريب الطلاب عمليا على أساليب التسويق والدعاية والإعلان الحديثة، وذلك بتأسيس أول وكالة للدعاية والإعلان والعلاقات العامة في الجامعات المصرية والشرق الأوسط ترتكز على الترويج للمشاريع الخدمية فى مصر.

يشرف على تنفيذ تلك التجربة الدكتور أحمد طاهر أستاذ التسويق بقسم الصحافة والإعلام بالجامعة من خلال تطبيق مناهج حديثة تم ابتكارها بعد الإطلاع على أكثر 11 منهجا لوكالات طلابية للدعاية والإعلان في الجامعات الأمريكية والأوروبية، تم على إثرها استخلاص كتيب خاص يحتوى على جميع السياسات والإجراءات التي سيتم اتباعها.

تهدف الوكالة إلى خدمة الأسر الطلابية بالجامعة والتسويق لمشروعات مراكز الخدمة ويعد أبرزها مركز تنمية ريادة الأعمال الذي يقوم بتبني مشروعات الطلبة سواء في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو في مختلف التخصصات، كما تخدم الوكالة جميع المؤسسات الخيرية لتكون نواة للإعلان عن خدماتهم وكذلك الترويج لكافة الحملات العلاقات العامة الإيجابية من أجل توعية المجتمع سواء فيما يخص الطرق الأمثل لإستخدامات الكهرباء والطاقة أو فيما يخص الصحة أو المرور وغيرها من الحملات التي تهدف إلى التوعية بالمشروعات القومية الخدمية التى تم إقامتها فى مصر.

ويشارك في تأسيس الوكالة نحو 15 طالبا من الطلبة الراغبين في تعلم كيفية إداراة وكالات الإعلان والدعاية والعلاقات العامة، من مختلف تخصصات قسم الصحافة والإعلام الذي يرأسه الأستاذ فارس الأطرقشي.
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