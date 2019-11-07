عبد العال يستقبل سفراء 3 دول.. ويتابع مراحل العمل بالمتحف الكبير.. ويؤكد: أشاهد عملا مبهرا

عبد العال: المتحف المصري الكبير مشروع ثقافي واقتصادي كبير

رئيس البرلمان: المتحف الكبير هدية مصر للإنسانية

رئيس "النواب" يستقبل سفراء 3 دول.. تفاصيل





تفقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أمس الأربعاء، مراحل العمل في المتحف المصري الكبير.



واستمع رئيس مجلس النواب، ويرافقه وفد من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة النائب أسامة هيكل، إلى شرح مفصل من وزير الآثار الدكتور خالد العناني، عن ما تم إنجازه من أعمال بالمتحف.



عقب ذلك، أشاد الدكتور علي عبدالعال بما شاهده من حجم الأعمال التي تمت داخل المتحف المصري الكبير، معربا عن اعتزازه وفخره بالخبرات المصرية التي تعمل بالمشروع.



وقال رئيس مجلس النواب -في تصريحات للمحرريين البرلمانيين عقب الزيارة- إن المتحف الكبير يعمل به أكثر من ٥ آلاف شخص بين مهندس وفني وعامل يؤدون عملهم بتفان وإخلاص، مؤكدا أنهم يعدون ثروة قومية لمصر لما يمتلكونه من خبرات عالمية في هذا المجال.



وأوضح أن المتحف الكبير يعد نموذجا لدمج الحضارة المصرية القديمة مع الدولة المدنية الحديثة، مضيفا أنه مشروع ثقافي سياحي اقتصادي متكامل.



وأشار إلى أن مجلس النواب وافق هذا الأسبوع على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، ليصبح هيئة اقتصادية تكون نموذجا للهيئات العالمية في هذا الإطار.





أشاد الدكتور علي عبد العال، زئيس مجلس النواب بما شاهده من حجم الأعمال التي تمت داخل المتحف المصري الكبير، خلال زياراته علي رأس وفد برلماني يضم هيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار، برئاسة أسامة هيكل، ويضم ونضال السعيد ومحمد شعبان ونادر مصطفى، معربًا عن اعتزازه وفخره بالخبرات المصرية التي تعمل بالمشروع.



وأضاف "عبد العال" في تصريحات للمحرريين البرلمانيين عقب الزيارة، أن المتحف الكبير يعمل به أكثر من 5 آلاف شخص بين مهندس وفني وعامل، ويؤدون عملهم بتفاني وإخلاص، مؤكدا أنهم ثروة قومية لمصر لما يمتلكونه من خبرات عالمية في هذا المجال، مشددًا: "ما شاهدته عمل مبهر، وهدية مصر إلى الإنسانية".



وأوضح أن المتحف الكبير يعد نموذجا لدمج الحضارة المصرية القديمة مع الدولة المدنية الحديثة، مضيفًا أنه مشروع ثقافي سياحي اقتصادي متكامل، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وافق هذا الأسبوع على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، ليصبح هيئة اقتصادية تكون نموذجًا للهيئات العالمية في هذا الإطار.





على جانب آخر،استقبل اليوم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب القائم بأعمال سفارة سلوفاكيا بالقاهرة، ورحب رئيس مجلس النواب بالقائم بأعمال جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات المصرية السلوفاكية، ودعاه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والبرلمانية.



ومن جانبه أعرب القائم بأعمال سفير جمهورية سلوفاكيا عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا على أهمية وثقل مصر الإقليمى والدولى، ودورها المحورى فى تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط، بما يجعلها شريكًا قويًا لسلوفاكيا.



وأكد ضرورة العمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، بما فى ذلك زيادة حجم التبادل التجارى وتنشيط السياحة المتبادلة بين البلدين.



كما استقبل "عبد العال"، سفير أرمينيا بالقاهرة، حيث أكد على أن مصر وأرمينيا دولتان صديقتان، بينهما العديد من القواسم المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة التعاون البرلمانى، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين اللذين تجمعهما علاقات قوية.



من جانبه، أكد سفير أرمينيا بالقاهرة على قوة العلاقات بين مصر وأرمينيا، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ، وأهمية دور جمعية الصداقة البرلمانية فى تعزيز هذه العلاقات البرلمانية ، كما أشار سفير أرمينيا إلى ضرورة العمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتنسيق فى القضايا محل الاهتمام المشترك.



وشملت اللقاءات، استقبال سفير بيلاروسيا الجديد بالقاهرة، حيث أشاد الدكتور عبدالعال بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على مستوى قيادتى البلدين، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقا بين قيادتى البلدين على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم صالح البلدين والشعبين الصديقين، كما أكد الدكتور عبدالعال حرصه الشخصى على تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وضرورة المضى قدمًا نحو تعزيزها، والتنسيق بين برلمانى البلدين فى المحافل الدولية.



وخلال اللقاء أعرب سفير بيلاروسيا الجديد بالقاهرة عن سعادته بوجوده فى مصر، مشيرًا إلى أنه قد بدأ مهام عمله الرسمية مؤخرًا كسفير جديد لبلاده فى مصر، مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا فى سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتى تسعى بيلاروسيا إلى تعزيزها بما يتناسب وحجم وثقل البلدين.



كما أشار سفير بيلاروسيا إلى أن هناك العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجالات الصناعة والتعليم والتكنولوجيا والأمن، وغيرها من المجالات التى يسعى الطرفان إلى تبادل الاستفادة من خبراتهما فى هذه المجالات.