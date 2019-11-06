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توك شو

إصرار وعزيمة.. أيمن الشعشاعي يفقد 72 كيلو من وزنه.. تفاصيل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:54 م
أيمن الشعشاعي
أيمن الشعشاعي
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قسم التوك شو
قال أيمن الشعشاعي، إنه كان يعاني من الوزن الزائد منذ صغره، لافتًا إلى أن المشكلة التي كان يواجهها في حياته هي عدم قدرته على ممارسة الرياضة مع أصدقائه بسبب وزنه الزائد.

وأضاف أيمن الشعشاعي خلال حواره لبرنامج "معكم منى الشاذلي " المُذاع عبر قناة " سي بي سي" إنه استمر في مرحلة الوزن الزائد حتى دخوله الجامعة وكان يترك نفسه يأكل بشكل كبير، مضيفا:" الدايت عبارة عن فكر في الدماغ وكيفية مواجهة الأزمات التي ستواجهها للوصول الي الوزن اللي تحتاجه".

وأشار أيمن إلى أن كان يعاني أثناء ركوب المواصلات وكان مضطرًا لحجز كرسيين بدلا من كرسي بسبب حجمه، مؤكدًا إلى أنه من النوعية التي تزداد وزنها بشكل سريع بسبب الجينات. 

وأكد أنه كان لديه الدافع والحافز ووضع التحدي أمام الناس عن طريق السوشيال ميديا، وأوضح أن هناك أشخاص بدأوا في مراسلتي .

وأردف أيمن قائلا:" قررت فقدان الوزن عندما كنت متجه للعب كرة القدم مع أصدقائي، وكان وزني 160 كيلو وخلال 5 دقائق من بداية المباراة بدأت في الشعور بالتعب"،لافتًا إلى أنه بدأ في ربط الأحداث واتخذ قرار فقدان الوزن عن طريق دخوله للغرفة دون الخروج منها إلا لشرب المياه وبعض الطعام الخفيف جدًا وكان يعاني من الجوع الشديد ولكن كان لديه الإرادة في فقدان الوزن. 
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