شرخ مفاجئ في تحالف الشياطين.. قطر وتركيا تتبادلان الإهانات والشتائم.. الأبواق الإعلامية للدولتين تسخن الموقف.. وأنقرة تهدد الدوحة بالانضمام إلى المقاطعة العربية

هاشتاج "أردوغان يهين القطريين" يتصدر تويتر

تركيا تشكو من تغطية قناة "الجزيرة" القطرية للعدوان التركي على شمال سوريا

مغردون قطريون يردون بهاشتاج "قطر يوك يا أردوغان"

قناة تركية تبث تقريرًا عن إهدار حقوق العمال الأجانب في قطر



شهد التحالف القطري التركي الممتد منذ أكثر من عشر سنوات تصدعًا مفاجئًا بسبب ممارسات إعلامية لدى كل من الطرفين استفزت الطرف الآخر، ودفعتهما معًا إلى إبداء ردود فعل عصبية وصلت إلى حد تبادل الإهانات والتهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وتصدر هاشتاج #اردوغان_يهين_ القطريين موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك عقب تقرير صحيفة "ديلي صباح" التركية المقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قطر.



ونشرت الصحيفة تقريرا عن تغطية قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية للعملية التركية العسكرية في الشمال السوري.



وقالت الصحيفة التركية في افتتاحيتها إن التحالف التركي القطري أصبح يتزعزع من الداخل بواسطة فضائية الجزيرة، ومتابعتها الخبرية للعملية العسكرية التركية في سوريا، مؤكدة أنها اعتادت نشر تقارير معادية للنظام التركي.



وأضافت الصحيفة أن الفضائية القطرية اعتادت تحت ذريعة الصحافة المستقلة، نشر تقارير حول "إرهابيين ومجرمين مطلوبين"، باعتبارهم نشطاء مضطهدين.



وذكرت الصحيفة التركية أن الجزيرة الإنجليزية اعتادت العمل مثل وسائل الإعلام الدولية المعادية لتركيا، على حد وصفها، والتي نشرت تقارير معادية عن العملية العسكرية واعتبرت حزب العمال الكردستاني مجموعة مظلومة.



وهددت تركيا النظام القطري بالإنضمام إلى الدول المقاطعة للدوحة، كرد فعل طبيعي على ما قامت به الجزيرة القطرية، ضد العملية العسكرية التركية في سوريا، قائلة إن قطر تحرق الجسور مع تركيا.



وعلق رواد موقع تويتر على التقرير بأن هذه هي النهاية الطبيعية لمثل هذا التحالف الشيطاني، الذي لعبت فيه قطر دور التابع، وسلمت أراضيها لسلطة العثماني أردوغان.



ومن بين أغرب التعليقات جاء من مواطن قطري، حيث قال"احنا القطريين راضين ونعتبر اردوغان خليفتنا ومهما قال هو وإعلامه راح نكون اوفياء ومطيعين وراح ننفذ كلامهم بالحرف..تميم المجد واحد من أبناء الخليفه اردوغان المخلصين".



وبعد انتشار هاشتاج "أردوغان يهين القطريين"، رد القطريون بهاشتاج لإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك في أعقاب نشر تقرير صحيفة ديلي صباح التركية تقريرا عن انتقاد قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية للعملية التركية العسكرية في الشمال السوري.



وانتشر هاشتاج #قطر_يوك_يا_اردوغان، وأشار المستخدمون إلى أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني دفع 15 مليار دولار لأردوغان بعد انقلاب 15 يوليو ضد الرئيس التركي.



وقال مستخدم آخر إلى أن أردوغان "إرهابي خسيس يريد الدمار للدول العربية"، بينما كتبت مستخدمة: "لن نرضى بما تفعله #تركيا من تجاوزات فى حقنا فكفى ويجب طردكم وطرد مصالحكم بالبلاد". بينما طالب آخرون بقطع العلاقات مع أنقرة، مشيرا إلى أن الدوحة "خط أحمر".



وعرضت قناة "مباشر قطر" القطرية المعارضة، تقريرًا يرصد استغلال أردوغان لـ تميم من أجل تحقيق مصلحته، موضحًا أن كلا منهما تجمعهما المصلحة والمال، وطالما ساند تميم، أردوغان في نشر الإرهاب في كل مكان، ودعمه في العدوان على الشعوب، وآخرها العدوان على شمال سوريا.



وأوضح التقرير، أن تميم يعاني من لدغة وجهها له أردوغان، وقامت إحدى قنوات تركيا التابعة لنظام أردوغان بإذاعة تقرير بطريقة تحريضية يفضح استغلال قطر للعمالة وانتهاكات ملف حقوق الإنسان، واستشهد التقرير بالكثير من التقارير الحقوقية التي تطالب قطر بالإعلان والتحقيق في أسباب وفاة العمال الوافدين بسبب الإرهاق الحراري وضربات الشمس.



ولفت إلى أن تركيا تضغط على تميم من أجل ابتزازه ماديا بسبب معاناة تركيا الاقتصادية وانشغالها بمحاولة الحصول على جزء من كعكة تنظيم قطر لمونديال 2022.