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توك شو

فتاة العياط تبكي على الهواء: ندمت علشان مسمعتش كلام اهلي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:43 م
فتاة العياط
فتاة العياط
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خالد محيي الدين
تأثرت "أميرة" فتاة العياط علي الهواء باكية، حيث صرحت بندمها على عدم سماع كلام والدها، قائلة "انا غلطت اني طلعت من البيت بدون إذنهم".

وأشارت "أميرة"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "شريف عامر" في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، إلي أن والديها سعيدان بعودتها للمنزل، بعدما تم الافراج عنها بعد حبس دام لـ120 يوميا.

وقامت اميرة بقتل سائق ميكروباص حاول الاعتداء على شرفها، لتقوم بعد ذلك تسليم نفسها وادلال الشرطة علي موقع الحادث.
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