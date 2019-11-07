أزمة وعدت.. نهاية أزمة كوبري لاعب الأهلي لنجم الزمالك في كرة السلة.. تفاصيل

انتهت أزمة "كوبري" مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في دور الـ16 لكرة السلة التي فاز فيها الأحمر بنتيجة 92-80، وشهد اللقاء مشادة واشتباكات بين لاعبي الفريقين بعد واقعة الكوبري.





وتصالح طرفا الأزمة إيهاب أمين لاعب الأهلي، ومصطفى مشعل لاعب الزمالك على الهواء عبر برنامج "ملعب أون"، مع الإعلامي أحمد شوبير .





وشدد إيهاب أمين، لاعب الأهلي، على أنه لم يكن يقصد استفزاز لاعبي الزمالك، وأن تصرفه عفوي ويحدث في ملاعب الـNBA، والدوري الأوروبي، وأنه فعل ذلك لكي يمر بالكرة.





واعتذر لاعب الأهلى على الهواء لمصطفى مشعل لاعب الزمالك، قائلًا "متزعلش منى وحقك عليا"، وقبل مشعل لاعب الزمالك اعتذار نظيره بالأهلي، قائلًا "الموضوع انتهى بالنسبة ليا".





وقال لاعب الزمالك إن "تصرف أمين عادي، لكن توقيته خاطئ، خاصة أنه قبل انتهاء المباراة بعشر ثوانٍ، والفارق كان أكثر من 10 نقاط لصالح الأهلي، وأن هذا التصرف جعل لاعبي الفريق الأبيض يشعرون بأنه يستهزئ بهم".





وأضاف "مشعل"، أن لاعبي الأهلي تواصلوا معاه بعد المباراة لمصالحته، كما تبادل اللاعبان المزاح على الهواء بعد الصلح الذي تم بينهما.





جدير بالذكر أن إيهاب أمين في الثانية الأخيرة من المباراة مرر الكرة من بين أقدام مصطفى مشعل، لتشهد صالة النادي الأهلي اشتباكات لفظية وبالأيدي بين الطرفين.