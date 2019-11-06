اخبار البرلمان | تفاصيل موعد إعادة تسعير الكهرباء ورفع الدعم.. وكل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني وعقوبة المخالفين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على الأربعاء 6 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن الملصق الإلكتروني وغرامات المخالفين لتعليمات تركيبه، كما وردت فى قانون المرور الجديد، المزمع مناقشته من قبل البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي عليه..
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي شيء مبشر ويؤكد قوة الاقتصاد المصري وتعافيه إلى درجة كبيرة، بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة، خلال السنوات الماضية.
استقبل اليوم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب القائم بأعمال سفارة سلوفاكيا بالقاهرة، ورحب رئيس مجلس النواب بالقائم بأعمال جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات المصرية السلوفاكية، ودعاه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والبرلمانية.
قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يكون هناك إعادة لتسعير الكهرباء، لكن مع إقرار الموازنة العامة الجديدة، لكن ستكون مجردة من الدعم نهائيًا.
تفقد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال اليوم /الأربعاء/ مراحل العمل في المتحف المصري الكبير.
قال وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، إن المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة تخدم الجيل الحالي والأجيال القادمة، والبلد بدأ في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بدليل أن الأسعار بدأت في التحسن والدولار بدأ بالانخفاض والاحتياطي النقدي بدأ في التحسن، وتصنيف مصر الدولي ارتفع بالمؤشرات الاقتصادية العالمية.
رفضت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، الاقتراح بقانون المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنه 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون.
وحدد قانون المرور الجديد 3 حالات يتم فيها سحب السيارة من صاحبها..