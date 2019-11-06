اخبار البرلمان | تفاصيل موعد إعادة تسعير الكهرباء ورفع الدعم.. وكل ما تريد معرفته عن الملصق الإلكتروني وعقوبة المخالفين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على الأربعاء 6 نوفمبر، بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:

ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن الملصق الإلكتروني وغرامات المخالفين لتعليمات تركيبه، كما وردت فى قانون المرور الجديد، المزمع مناقشته من قبل البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي عليه..

ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن الملصق الإلكتروني وغرامات المخالفين لتعليمات تركيبه، كما وردت فى قانون المرور الجديد، المزمع مناقشته من قبل البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي عليه..





قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي شيء مبشر ويؤكد قوة الاقتصاد المصري وتعافيه إلى درجة كبيرة، بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادي التي اتبعتها الدولة، خلال السنوات الماضية.





استقبل اليوم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب القائم بأعمال سفارة سلوفاكيا بالقاهرة، ورحب رئيس مجلس النواب بالقائم بأعمال جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات المصرية السلوفاكية، ودعاه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والبرلمانية.



