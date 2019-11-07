البحث العلمى تعلن انطلاق مسابقة الدكتور مكرم مهنى للإبداع العلمى

اعلن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي عن فتح باب القبول للأبحاث المشاركة فى مسابقة الدكتور مكرم مهنى للإبداع العلمى السنوية لعام 2020، فى مجال علوم الحياة (Life Sciences) بفئتيها: شباب الباحثين(أقل من 40عام)، و كبار الباحثين(فوق40عام)



شروط التقدم:

أن يكون المتقدم مِصريّ الجنسية.



أن يتقدم ببحثً أو مجموعةِ أبحاث منشورة، تدور حول فكرة إبداعية تطبيقية؛ بشرط أن يقدم موافقة مكتوبة على التقدم لنيل الجائزة من جميع المشاركين بالبحث.



المستندات المطلوبة:

الخطوة الأولى: قم بتحميل استمارة التقديم وملأها من هنا وتحميلها على القرص المدمج



الخطوة الثانية: يتقدم الباحثُ بعدد ثلاثة ملفات ورقية، إضافة إلى نسخة إلكترونية محملة على قرص مدمج CD، تحتوي كل منها على المستندات التالية:

1. صورة ملونة للرقْـم القوميّ.

2. صورة فوتوغرافية حديثة.

3. استمارة التقدم موضَحـًا بها التخصص الدقيق للباحث(الخطوة الأولى)

4. سيرة المتقدم الذاتية موضَحـًا بها التدرج العلميّ والوظيفىّ.

5. نسخة من البحث أو مجموعة الأبحاث المرشحة للجائزة.

6. إقرار بأن العملَ المقدم، لم يحصل على جوائزَ من أية جهة من قبل.

7. ملخص للفكرة الإبداعية التطبيقية، المقدمة للفوز بالجائزة باللغتين العربية والإنجليزية، فيما لا يزيد عن مئتي كلمة.



الخطوة الثالثة: تُسلَّم المستندات المطلوبة بمقر المركز الثقافيّ القبطيّ الأرثوذكسيّ: ٢٢٢ ش رمسيس ـ العباسية ـ القاهرة (داخل الكاتدرائية المرقسية الكبرى)، في موعد أقصاه 31-12-2019، على ان يتم إعلان نتيجة المسابقة فى يناير 2020.



وتشتمل الجائزة على :

شهادة تقدير



درعٍ تَذكاريّ



جائزة نقدية