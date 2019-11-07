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رياضة

بدون رونالدو.. بنزيمة يعادل ميسي في دوري أبطال أوروبا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:59 ص
الفرنسي كريم بنزيمة
الفرنسي كريم بنزيمة
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محمد رشاد
أصبح الفرنسي كريم بنزيمة ثاني لاعب يسجل لـ 15 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا بعدما سجل في شباك جالاتا سراي التركي، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الفرنسي البالغ 31 عاما سجل الهدف الرابع والخامس للملكي في شباك الضيف التركي، ومدونا أول وثاني أهدافه الأوروبية الموسم الجاري.

قائمة سوف ينتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو للموسم المقبل من أجل دخولها إذ سجل في 14 موسما متواليا مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وعادل بنزيمة رصيد ليونيل ميسي بالتسجيل خلال 15 موسما متتاليا، بالتسجيل بدءا من موسم 2005-06، وهدفه رقم 62 إجماليا في دوري الأبطال مع ريال مدريد وأولمبيك ليون الفرنسي متفوقا على الهولندي رود فان نستلروي صاحب الـ 60 هدفا.

ويأتي الفرنسي خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا الحاليين ، ويحل في المركز الرابع في الترتيب العام إذ يسبقه الإسباني راؤول جونزاليس برصيد 71 هدفا.
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