وسع دائرة معارفك.. نصيحة الأبراج لمواليد 7 نوفمبر

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 7 نوفمبر، وفقًا لعلم الأرقام.



وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 7 نوفمبر، فإن ذلك يعني أنك متعدد المواهب.. أنت أيضا تنظر للأمور بعمق ولديك رحمة وتنصهر وتتعاطف مع البؤساء. كما أنك تتعامل بسهولة مع الغرباء والأجانب وتقترب من الآخر بسرعة.



ونصحت عبير فؤاد مواليد 7 نوفمبر، عام ٢٠١٩ يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في كثير من الأحيان على حل مشاكلك. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.