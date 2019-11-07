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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. أتلتيكو مدريد يهدر فرصة الصعود ويخسر أمام ليفركوزن

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:15 ص
كيفن فولاند مهاجم
كيفن فولاند مهاجم نادي باير ليفركوزن
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إسماعيل محمود
خسر نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أمام مضيفه نادي باير ليفركوزن الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

استهل باير ليفركوزن، التسجيل عن طريق اللاعب الغاني توماس بارتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول إلى تقدم الفريق الألماني بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز "كيفن فولاند"، تقدم فريقه بإضافته الهدف الثاني في الدقيقة 55 ، قبل أن يقلص ألفارو موراتا الفارق بتسجيله هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 94، لكنها لم تمنع باير ليفركوزن من تحقيق أول انتصاراته في البطولة.

وبتلك النتيجة، أجل نادي أتلتيكو مدريد حسم التأهل لدور الـ 16، بعدما توقف رصيده عند 7 نقاط في المركز الثاني، بينما تحصل نادي باير ليفركوزن على أول 3 نقاط لكنها لم تمنعه من البقاء في المركز الرابع والأخير في المجموعة الرابعة.

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