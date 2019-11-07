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أخبار البلد

جمال رائف: أمريكا تريد إعادة تقديم نفسها لأفريقيا بنجاح مفاوضات سد النهضة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 02:48 ص
صدى البلد
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صدى البلد
قال جمال رائف الكاتب والباحث السياسي إن اجتماع الرئيس الأمريكي ترامب بوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في حضور مستشاره كوشنر ووزير الخزانة الأمريكي يؤكد حرص الولايات المتحدة على إعادة تقديم نفسها مجددا لشريكها الأفريقي كونها القوة الكبري القادرة على التدخل في الوقت المناسب وحل الأزمات وهو ما ينعكس إيجابيا علي تلك المفاوضات.

وأكد رائف أن نجاح تلك المفاوضات تعتبره الولايات المتحدة الامريكية نجاحا لنفسها وبالتالي كافة الأطراف رابحة في حال وصلت مفاوضات واشنطن لبر الأمان.

وأضاف "وجود كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وزوج ابنته إيفانكا أيضا يؤكد صحة هذا الطرح حيث قامت ابنة الرئيس الأمريكي مؤخرا بجولة أفريقية موسعة شملت عددا من الدول من ضمنها إثيوبيا وكوت ديفوار ودشنت عدة مبادرات تهتم بالشأن الإفريقي وهو ما يؤكد الرغبة الأمريكية في مزاحمة منافسيها في القارة وبالتالي هذه فرصة ليثبت ترامب ان أمريكا مازالت تتمع بقبول لدى الدول الأفريقية.

واختتم رائف تصريحاته قائلا: "الوصول لحل لازمة سد النهضة في واشنطن يحقق بالتأكيد منفعة قصوى لدول حوض النيل وأيضا يحافظ على المصالح الأمريكية في القارة ويدعم استمرار وتطور العلاقات مع شركائها التقليديين في القارة السمراء؛ كما يسعى الرئيس ترامب للعودة الي أفريقيا مجددا بعد أن تراجع الدور الأمريكي الفترة الماضية مقابل الدور الصيني والروسي والياباني وأيضا الأوروبي وقوة أخري وهذا في ظل إنشغال أمريكا بملفات الشرق الأوسط والآن".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمع اليوم مع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في حضور مستشاره كوشنر ووزير الخزانة الأمريكي لمناقشة أزمة سد النهضة والتوصل لحلول.
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