حظك اليوم الخميس 7 - 11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم الخميس 7 -11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، حتى تستطيع الاطلاع عليه، وتراقب تحركاته، ويمكن أن يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.





وفيما يلي نقدم لكم حظك اليوم الخميس 7 -11 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معا على ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الآن نتابع كيف سيكون حظك اليوم 7 نوفمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟.





حظك اليوم الخميس 7 - 11 - 2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: الشمس في منزل المدخرات تمنحك كل مقومات التفاوض والقدرة على تحقيق مكاسب.

عاطفيا وصحيا: القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تتحرك بحذر.. كن كتوما ومتعقلا وانتبه لصحتك وسلامتك.





حظك اليوم الخميس 7- 11 - 2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق.

مهنيا: اليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع أو لدراسة فكرة مختلفة ومميزة.





حظك اليوم الخميس7 - 11 - 2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الشكوك تسيطر عليك وتعكر صفو حياتك.

مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس ولكي تمر الأمور بسلام كن مستعدا لتقديم بعض التنازلات.





حظك اليوم الخميس7- 11 - 2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: القمر في منزل الحظ يجعلك تبدو أكثر قدرة على إظهار مشاعر الحب والحنان.

اجتماعيا ومهنيا: تؤثر فيمن حولك وتعلمهم بلطف وتكسب التأييد ويحيط بك المعجبون من كل جانب





حظك اليوم الخميس7 - 11 - 2019 برج الأسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: فينوس في منزل الحب تساعدك على استعادة سلامك وهدوءك النفسي.

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات يساعدك على التخطيط وتبدو اليوم مستعدا لتوضيح سلامة موقفك المالي وتكسب التأييد.





حظك اليوم الخميس 7 - 11 - 2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العصبية كي لا تؤدي لاشتباكات زوجية.

مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك يطالبك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات ومن المهم ألا تغامر.





حظك اليوم الخميس 7- 11 - 2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا: القمر في منزل العمل وتستطيع أن تحرز تقدما سريعا إذا استفدت من أخطاء الماضي.

عاطفيا واجتماعيا: تبدو أكثر استعدادا للعطاء وللتفاهم مع الأهل والأصحاب.





حظك اليوم الخميس 7- 11 - 2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الخامس يعدك بالسهولة واليسر وتعلن عن مواهبك ببساطة.

عائليا وعاطفيا: تجد سعادتك الحقيقية في كل ما تقدمه من جهد وعطاء لصالح الأخوة والأحباب.





حظك اليوم الخميس 7- 11 - 2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وعائليا: القمر في وضع معاكس.. إذا استفزك أحد الزملاء أو الأقارب عيك أن تتحكم في عصبيتك.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي قد يسبب لك إزعاجا.. حاول ألا تبالغ في مشاعر الأسى وقاوم التشوش والانفعال.





حظك اليوم الخميس 7- 11 - 2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تعطي انطباعا ساحرا وتترك أثرا في النفوس.

عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك فرصا متعددة للعيش سعيدا وتعبر عن مشاعرك ببلاغة.





حظك اليوم الخميس 7 - 11 - 2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني يدفعك للتركيز على إدارة قضايا مهنية ومالية، وعليك اليوم أن تراجع جيدا خياراتك تجنبا للخسارة.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء وقد يحمل لك ذلك تفاهما أفضل مع من حولك.





حظك اليوم الخميس 7- 11 - 2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى و العاطفى .

عاطفيا: القمر في برجك يمنحك اليوم ثقة بالنفس وقدرة على التواصل مع من تحب.